Šéf Nejvyššího soudu: S Mynářem na pivo nechodím. Když něco potřebujeme vyřešit, projednám to a jedeme dál

Za dobu dvou let, kdy je předsedou Nejvyššího soudu, měl podle svých slov Petr Angyalossy až deset osobních schůzek s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. „Určitě to není víckrát, protože spolu nechodíme na pivo, nejsme kamarádi, že bychom se setkávali pravidelně,“ vysvětluje Deníku N. Odmítá, že by se ho kancléř ptal na kauzu Lány, kterou se nyní bude Nejvyšší soud zabývat.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Kolikrát se předseda Nejvyššího soudu setkal s kancléřem Vratislavem Mynářem?

Co bylo předmětem jejich setkání?

Ptal se kancléř na kauzu Lesní správy Lány, kterou se nyní bude zabývat Nejvyšší soud?

Proč předseda Nejvyššího soudu s Mynářem řešil rychlé jmenování Milana Čečotky do čela Krajského soudu v Brně?

Je v kontaktu s Mynářem i další soudce Nejvyššího soudu?

Proč jste se v poslední době scházel s Vratislavem Mynářem? A jaké věci jste spolu na osobních jednání řešili?

Teď přemýšlím, no… přemýšlím, kdy vůbec jsem se s ním naposledy setkal. To vám teď přesně časově neřeknu, ale vím, že jsme řešili účast pana prezidenta na kolokviu, které bude v Brně v polovině října.

Řešili jsme víceméně to, že pan prezident přijde, že tam bude mít nějakou řeč a takové věci, ale časově to přesně nezařadím, je to už nějaký ten pátek. Několik pátků, možná týdnů dokonce.

Osobní setkání s vámi si sjednal pouze Mynář?

Nebylo to za účasti pana prezidenta, protože to bych si případně dohodl jen s panem prezidentem. Ale řešíme to vlastně podle kompetencí, takže on (Vratislav Mynář, pozn. red.) asi dostal od pana prezidenta na starost, aby to se mnou vyřešil.

On vás tedy požádal a vy jste jel na Hrad?

No já jsem byl v Praze a při té příležitosti, když jsem tam byl, jsem se s ním sešel. Bavili jsme se totiž po telefonu, že