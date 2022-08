Desátého srpna to bylo přesně 5 let, co švédská novinářka Kim Wallová nastoupila do podomácku vyrobené ponorky Nautilus. Podle knihy Julese Vernea patřila ponorka Nautilus kapitánu Nemovi. V Dánsku ale patřila Peteru Madsenovi a Wallová měla reportovat o tom, jak tento dánský vynálezce buduje svůj vlastní vesmírný program a jak si postavil ponorku. Článek se jí ale příštího dne, 11. srpna 2017, stal osudným.

Pět let od smrti Kim Wallové: Chceme ji ukázat jako odvážnou novinářku, ne oběť příšerné vraždy, říkají rodiče

Když se člověk podívá na příběhy, kterým se Wallová věnovala, onoho dne šlo spíše o jednodušší reportáž. Nemusel jí předcházet nácvik sebeobrany ani trénink pro novináře v zajetí, jaký podstoupila, když jela na reportáž do Ugandy. Přesto to byla právě tato reportáž, která její kariéru zakončila. Dne 10. srpna 2017 to bylo naposledy, kdy lidé viděli švédskou novinářku naživu.

Následné pátrání i soud s Peterem Madsenem by se daly zařadit k temným severským thrillerům. Den poté, co snoubenec Wallové nemohl svou družku najít ani se jí dovolat, bylo spuštěno pátrání. Zároveň v té době Peter Madsen „utopil“ svou ponorku. Řekl, že novinářku dovezl do bezpečí a jeho plavidlo šlo ke dnu až následně.

To vše se u soudu ukázalo jako