V březnu roku 2018 rozpoutal na sociálních sítích diskusi o přechodu Ukrajiny z azbuky na latinku. O rok později prohlásil, že Ukrajina je pokračovatelkou Kyjevské Rusi a jako taková sehrávala a sehrává výjimečnou roli v rozvoji Evropy. Narodil se v ruském Kursku a zlé jazyky ho pomlouvaly, že ukrajinsky mluví chabě. Na pražském setkání Rusů žijících v Evropě ale ukrajinský ministr zahraničí z let 2014 až 2019 Pavlo Klimkin mluvil plynule nejen ukrajinsky a rusky, ale i německy a anglicky.

Jste narkomani závislí na Rusku. Přišel čas se léčit. Bude to bolet, říká ukrajinský exministr zahraničí

Na co jsme se mj. ptali: V čem Evropa ve vztazích s Ruskem chybovala?

Má smysl ještě jednat s Putinem?

Co dělat s Ukrajinci, kteří chtějí znovu SSSR?

Není vám protivné se mnou mluvit rusky?

Ne, není. Já jsem ještě pamětníkem Sovětského svazu!

Sankce, které Evropa a USA uvalily na Rusko po vpádu na Ukrajinu jsou sice bezprecedentní, jenže zasáhnou v nemalé míře i nás, komfortu navyklé obyvatelstvo tzv. vyspělých zemí. Neprohrajeme tento prazvláštní souboj se skromným, nedostatku i ústrkům uvyklým obyvatelstvem ruským? Souboj vytrvalosti v odříkání si ve jménu prosazení svého konceptu hodnot?

Ne. To si nemyslím. Víte, je jedno takové slovo: výdrž. Evropa udělala strašně moc chyb…

Tu největší prosím…

No třeba se dostala do stavu narkomana, který fatálně závisí – a dodnes to platí – na Rusku.

Česká republika je toho nejzářnějším příkladem (např. vzhledem ke své – do únorového začátku ruské války – téměř 100% závislosti na ruském plynu). Takže teď nám doporučujete výdrž při léčení?

Musíte si položit otázku: hodláme v té své závislosti pokračovat? Stojíte před strategickou volbou. Buď si můžete