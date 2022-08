Progresivní newyorské galerie boří zaběhlé stereotypy. Mohou inspirovat i Česko?

Probíhající výstava Paintings slavné Louise Bourgeois v newyorském Metropolitním muzeu umění (Metropolitan Museum of Art, MET) může být pro návštěvníka inspirativní z více důvodů, než by možná čekal. Vystavené obrazy pocházejí z období, kdy se původně francouzská umělkyně přestěhovala do New Yorku. Vypovídají o vnitřní izolaci, kterou Bourgeois prožívala v novém prostředí. New York se však zároveň stal místem, kde umělkyně poprvé vystavovala a dosáhla prvních úspěchů.

Jak by se autorka cítila v tomto městě dnes? A jak se od té doby proměnily zdejší výstavní instituce? Už jen skutečnost, že se v této chvíli odehrávají v největších místních galeriích výstavy dalších (především současných) umělkyň, je důležitou informací dokreslující současný stav. A zdaleka ne jedinou.

Runaway Girl

Louise Bourgeois patřila k prvním mladým umělkyním, které si v polovině minulého století vynutily svou prací respekt a zájem odborné veřejnosti. Musela se, poté co odešla s americkým manželem do Spojených států, adaptovat v nové společnosti. Díla představená na výstavě je možné vnímat jako intimní deník umělkyně, manželky a matky malých dětí, která se sice