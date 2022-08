Moc dobře věděla, za čí zájmy kope. České úřady udělaly chybu, říká analytik k ruské propagandistce v Praze

Do Prahy se po ruské invazi na Ukrajinu a po odhalení masakru v Buči přesunula vlivná ruská propagandistka a manažerka vládní televize Rossija 1 Agnessa Němirovskaja. V Česku má zázemí, byt i trvalý pobyt. Podle odborníka na Rusko je Němirovskaja jasným příkladem člověka, o kterého by se české úřady měly zajímat. „Ona sama si byla velmi dobře vědoma, co dělá a za čí zájmy kope. Tito lidé měli velmi dobrý přístup k informacím a zároveň také k tomu, jak je systematicky zkreslovat a ovlivňovat,“ říká v rozhovoru s Deníkem N analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.