Body shaming by měl být stejně nepřijatelný jako homofobie, říká Ahmedová

Hudebnice Ridina Ahmedová se do povědomí veřejnosti dostala díky svému podcastu Sádlo, kde s respondentkami mluví o vnímání vlastního těla a o jeho přijetí ve společnosti. Když projekt představila v mainstreamových médiích, snesla se na ni i vlna kritiky. „Nasírám lidi, kteří nechtějí, aby se pravidla měnila,“ vysvětluje Ahmedová. Vlna nenávisti ji vrátila do dětství, kdy ji šikanovali, a přivodila jí panickou ataku. Ve svém snažení chce pokračovat a plánuje workshopy o respektu k jinakosti do škol.