Pointa N: Předseda Nejvyššího soudu nepochopil, že schůzkami s Mynářem šlape po celé justici

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

„Nehledejte někde něco, kde nic není“

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář se na Hradě pravidelně schází s vlivnými podnikateli, obchodními partnery, advokáty nebo lobbisty. Pokud si prezidentův společník vede diář, „pětkrát nebo desetkrát“ si do něj mohl poznačit i jméno jednoho z nejdůležitějších představitelů české justice – předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho.

Angyalossy se s Mynářem bez prezidentovy přítomnosti setkal naposledy před několika týdny, tedy v době, kdy se jím řízený soud začal zabývat případem, ve kterém prezident Zeman omilostnil šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka. Tato kauza se přitom dlouhodobě dotýká právě i Mynáře samotného.

Už tato skutečnost by měla stačit k tomu, aby se předseda soudu schůzkám s hradním úředníkem na míle vyhnul, Mynářův životopis je ale pochopitelně pestřejší. Jeho pokusy ovlivňovat rozhodování konkrétních soudních kauz popsali před lety někteří soudci a kvůli údajnému zneužití evropských dotací navíc čelí i trestnímu stíhání.

To jsou okolnosti, za kterých nemůže předseda Nejvyššího soudu soukromé schůzky se stíhaným hradním úředníkem přesvědčivě obhájit, ať už by spolu probírali cokoliv. Obzvlášť když i Angyalossyho jmenování do funkce prezidentem před dvěma lety vyvolalo kritiku jako málo transparentní.

Kdy přesně se schůzka odehrála a kolikrát se s Mynářem v posledních dvou letech