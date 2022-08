Obnovení dodávek do Česka stojí na Polácích z Orlenu. Vedle Družby je i jiná cesta, vysvětluje šéf českých ropovodů

Ruská společnost Transněfť dnes kolem třetí odpoledne obnovila dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede na Slovensko, do Maďarska a do České republiky. S odvoláním na vedení ruského podniku o tom informovala agentura RIA. Jižní větev byla mimo provoz od minulého týdne, kdy Ukrajina tranzit zastavila, protože od ruské strany nedostala srpnový poplatek za tranzit. Ruský operátor ropovodů Transněfť peníze odeslal, ale ještě v červenci se mu vrátily zpět.

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík na dopolední tiskové konferenci v Bratislavě řekl, že vinu za tuto situaci nenese ani Rusko, ani Ukrajina. Problém podle něj nastal při zpracování platby v jedné západoevropské bance kvůli sankcím zavedeným po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Polští majitelé českých rafinerií vyčkávají

Klíčová pro obnovu dodávek byla společnost spravující rafinerie v Maďarsku a na Slovensku. S Ukrajinci se dohodla na tom, že jim místo Transněfti tranzitní poplatek uhradí napřímo, čímž by měly potíže s provedením platby odpadnout. V reakci na to mluvčí bratislavské rafinerie Slovnaft ze skupiny MOL Anton Molnár agentuře ČTK řekl, že se díky tomu obnoví dovoz Družbou na Slovensko a do Maďarska. Česka se to ale netýká.

To Deníku N potvrdil Jaroslav Pantůček, šéf českého státního správce ropovodů Mero (název je zkratkou slov Mezinárodní ropovody). „V českém případě je rozhodnutí na společnosti Orlen Unipetrol,“ řekl redakci Pantůček. Unipetrol se řadí do polské skupiny PKN Orlen a v Česku provozuje rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.

„Unipetrol uvádí, že má