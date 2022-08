Odkud se v Praze bude řídit vesmír a kde bude nová lanovka? Odhalujeme velké protipovodňové plány pro vltavské břehy

Přesně před dvaceti lety zasáhla Prahu největší povodeň tohoto tisíciletí. Plánované projekty kolem Vltavy od Institutu rozvoje a plánování hlavního města Prahy (IPR Praha) na to myslí. Vznikají nové mosty a lanovka, přeliv přes povodňový park i nové energocentrum, které by mělo zásobovat Prahu zeleným teplem i chladem. Hlavně se ale prostor kolem řeky bude vracet přírodě a sloužit k rekreaci.

Vltava je zásadním prvkem urbanismu Prahy. Není proto divu, že na zvelebení jejího okolí se intenzivně pracuje. V celkem deseti projektech budou místa, na která se zapomínalo, proměněna v rekreační prostory a klíčová infrastrukturní propojení. Zároveň při plánování města visí nad architekty hrozba povodní a nezbytnost ekologického řešení staveb.

„Identita Prahy je založená na řece. Je to obrovská příležitost pro nová místa k rekreaci, cyklostezky, byty s výhledem na vodu, ale také nám poskytuje příležitost k řešení energetické krize. Můžeme využívat tepla vody a vytápět pomocí tepelných čerpadel domácnosti Pražanů. Ve Skandinávii tyto alternativní zdroje využívají s úspěchem už desetiletí a není důvod, proč by to nemělo fungovat u nás. Metropole se tak postupně může stát energeticky soběstačnou a nezávislou na plynu,“ říká o připravovaných projektech první náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.

Štvanická lávka

Mezi Karlínem a Holešovicemi povede přes ostrov Štvanice nová lávka. Mezinárodní soutěž na tuto stavbu v roce 2018 vyhráli architekti Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek.

„Bude to jednoduchá bílá linie, která se vine krajinou. Je metr nad úrovní povodně z roku 2002. Poslední pole však musí být níž, abychom