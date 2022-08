Velká čipová korupce. Stamiliardový fond měl z Číny udělat hi-tech jedničku, ale nakazil své šéfy zlatou horečkou

Na čipech nezbohatne jen úplný tupoun, prohlásil před měsícem prezident čínských investic. To bylo naposled, co ho viděli na veřejnosti: krátce poté zmizel v rukách protikorupčních komisařů. A zdaleka není sám. Státní „Velký fond“ rozděloval do čínského čipového průmyslu stamiliardy, které měly Čínu vynést až na vrchol. Teď jeho vrcholoví manažeři padají jako hrušky – podezřelí, že štědře nadělovali hlavně sami sobě. Rozměry pro Čínu velmi nepříjemného skandálu rostou pomalu každým dnem.