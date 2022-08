Nová hlavní města světa: Proč vznikají a kdo a jak v nich bude žít?

Glosa Jany LeBlanc: Nějakou náhodou se stalo, že žiju poblíž už třetího uměle vybudovaného hlavního města. Žila jsem u australské Canberry, amerického Washingtonu, D. C. a teď žiju nedaleko Putrajayi v Malajsii. A „za humny“ mi vyrůstá čtvrté takové město, indonéská Nusantara. Není to přitom zdaleka jediný aktuální projekt nové metropole na planetě, nové hlavní město pozvolna otevírají i Egypťané. Proč se to děje, jaký to dává smysl a v čem by se aktuální projekty mohly poučit z těch dřívějších?