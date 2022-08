Čtyři minuty temnoty: Beyoncé na křišťálovém koni dokazuje, že je v popové hudbě stále královnou

Už čtvrtou dekádu je Beyoncé jednou z nejuznávanějších a nejslavnějších umělkyň své generace. Čerstvě vydaným roztančeným albem Renaissance ovládá hudební žebříček Billboard Hot 100 a se singlem Break My Soul obsadila první místo hitparády.

Videoklip aktuálně nejúspěšnějšího singlu Break My Soul otevírá přibližující se záběr na křišťálového koně, na kterém v zářivých vysokých podpatcích sedí Beyoncé zahalená pouze pár provazci perel a spletených ostrých křišťálů do unikátního korzetu, který zakrývá jen to nejnutnější.

„Mou duši nezlomíš, říkám to všem,“ opakuje do diskem pulzujícího rytmu. Po necelé půlminutě vizuál zmizí a na černém pozadí se objeví nápis „první dějství Renaissance“, který tam bez hnutí zůstane až do konce písně.

Od vydání posledního alba Beyoncé s názvem Lemonade uběhlo šest let. Natěšení zpěvaččini fanoušci tak chtějí nadšeně a netrpělivě přijímat novou autorčinu tvorbu plnými doušky.

Náhledový obrázek videoklipu planě sliboval plnohodnotné video, ukázalo se však, že šlo o pouhý clickbait, tedy obsah svádějící ke kliknutí. Ten Beyoncé přitom sama přiznává hned v názvu videa, kde je velkými písmeny výmluvně napsáno CLIQUEBAIT.

Zatímco u jiných umělců