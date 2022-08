„Situace je nadmíru výtečná.“ Není to špatný politický odkaz, možná jsem měl jako Zeman říkat hlouposti denně, přemítá povodňový primátor

Primátorem byl pouhé tři týdny, když musel začít řešit povodně, které v Praze nebyly tisíc let. I díky nim se výrazně zapsal do historie hlavního města. Ačkoliv možná ne tak, jak si původně myslel. Legendárním se stal jeho mediální výstup v České televizi, kde nad rozvodněnou Vltavou, pár hodin před zaplavením metra a Karlína prohlásil, že „situace je nadmíru výtečná“. Na svá slova se po dvaceti letech dívá s nadhledem. „Máte vlastně tři možnosti, jak si vás budou lidé pamatovat – buď se o vás nebude vědět vůbec nic, nebo mnoho, nebo jednu větu. Z tohoto hlediska to vlastně není špatný,“ říká v rozhovoru pro Deník N.