Vývoj bojů: Co dělají Biden a Putin, aby se válka na Ukrajině nezměnila na světovou

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 8. srpna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Jak Turci hrají na obě strany. Páteční návštěva tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Soči byla pro Vladimira Putina důležitá. Vůdce regionální mocnosti se za ním zastavil přímo v ruském letovisku, slíbil, že Turecko bude za ruský plyn platit částečně v rublech, a celkově avizoval „zcela jinou kapitolu“ ve vzájemných vztazích.

Jen několik dní po setkání Erdogana s Putinem se objevilo video, které jen potvrzuje to, co je o současné turecké vládě obecně známo: Že když má příležitost, hraje na obě strany. Ve videu se Ukrajinci pochlubili novými tureckými obrněnými vozidly BMC KİRPİ, která s největší pravděpodobností zařadili do výzbroje.

Takový vojenský obchod by nebyl možný bez souhlasu turecké vlády.

Podle ukrajinských kanálů, které záběry zveřejnily, by Ukrajinci mohli obdržet celkem až 150 těchto vozidel. Jedná se o zatím nepotvrzenou informaci, ale samotné video je autentické. Výskyt tureckých vozidel na ukrajinském území dokumentují také další videa.

#Ukraine: A popular Ukrainian channel claims that the Ukrainian forces have received Turkish BMC KİRPİ 4×4 MRAP vehicles, with the Ukrainian Marines having received 50- another 150 due to arrive.

We cannot yet confirm if this is accurate, but the video is credible. pic.twitter.com/WbduI0nz5G

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 8, 2022