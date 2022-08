Svobodná Ukrajina, nebo 23 stupňů v našem obýváku? Rozhovor s Danou Drábovou o hře se svědomím

Rusko hrozí, že vyhodí do vzduchu zaminovanou Záporožskou jadernou elektrárnu. Podle šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové se jen snaží vyděsit svět. „K čemu by jim to bylo? Ztratili by vydírací nástroj,“ říká v rozhovoru.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaká je situace v největší evropské jaderné elektrárně?

Co by se stalo, kdyby ji Rusové odpálili?

Narazil Západ na limit toho, co zmůže?

Skončí jaderný terorismus před mezinárodním tribunálem?

Kdy si uvědomila, že je potřeba uklidňovat veřejnost?

Generál Vasilijev prohlásil na setkání s vojáky toto: „Tady buď bude svobodná ruská země, nebo spálená pustina.“ Jak si jeho slova dešifrujete?

My už jsme se z Kremlu dočkali takových příšerných prohlášení, že už si je nedešifruju nijak, kromě toho, že vydírá. Vydírá a hraje na strach naší západní civilizace z jaderné katastrofy. Snaží se, asi k tomu dostali pokyny, přesvědčit nás všechny, co se pokoušíme Ukrajině pomoci, že to nemáme dělat.

Takže se mu podařilo vyděsit svět?

To se mu podařilo, aspoň část světa určitě. Jakmile došlo k incidentu v pátek a později v sobotu na Záporožské elektrárně, tak moje sociální sítě ihned nabubřely a snažila jsem se odpovědět na všechny obavy. A obavy byly velké. Když se řekne Ukrajina a jaderný, co nám naskočí? Naskočí nám Černobyl. Je to veliký symbol katastrofy. I když se dotkl zejména Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Evropy jen okrajově. Ale přesto je to zajímavý symbol katastrofy.

Dobře, ale zaminovaná jaderná elektrárna, docela silná slova… Vás to nevyděsilo?

Mě jen tak něco nevyděsí, od chvíle, kdy se mi s nadsázkou řečeno 4. března zhroutil svět. Když se ruští okupanti prostříleli do areálu jaderné elektrárny v Záporoží. Jak jsem stará, tak jsem hloupá a naivní. Nedokázala jsem si představit, že se něčeho takového dožiju.