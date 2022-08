Podezřele dobrá Podezřelá

Vidět film Podezřelá korejského režiséra Pak Čchanuka (v anglické transkripci uváděn jako Park Chan-wook) na letošním festivalu v Karlových Varech byl velice osvěžující zážitek. V kontextu festivalového světa s jeho zhusta klopotnými výpověďmi sugerujícími (často nepříliš úspěšně) závažnost a hloubku se ten film vymykal jakousi sebevědomou nezávažností, spojenou s formální suverenitou.

Podezřelá je invenčně natočený zábavný film. Možná se dotýká ještě nějakých jiných vrstev, než je odvyprávění jedné komplikované historky, jež utíká od jednoho absurdního zvratu k druhému, nepředkládá je ale s obvyklým urputným akcentem. Není to film redukovatelný na nějaké triviální poselství. Jeho autor se možná předvádí, rozhodně ovšem má co předvádět.

Podezřelá ovšem není jenom záminka k tomu, aby režisér a jeho tým ukázali publiku svá dobře natrénovaná „čísla“. Drží pohromadě, člověku se sice může zdát, že v závěru se už rozpadá do absurdity, i to ovšem v případě Pakova snímku nějak patří k věci, je to součástí žánrových pravidel.

Od Oldboye k Podezřelé

Korejská kinematografie je už dlouhou dobu mezinárodně úspěšná, vrcholným potvrzením toho byl Oscar za nejlepší film, který před dvěma roky získal jako první neanglicky mluvený snímek korejský Parazit režiséra Pong Čunhoa. Pak Čchanuk byl jeden z prvních soudobých korejských režisérů, kteří dosáhli mezinárodní proslulosti.

Výrazně mu v tom pomohl film Oldboy (2003). Dostal za něj Velkou cenu poroty na festivalu v Cannes (něco jako stříbrná medaile). Snímek k Pakovi přivedl řadu fanoušků, někdy i prominentních (Quentin Tarantino). Oldboy je příběh nešťastníka, který byl patnáct let držený v naprosté izolaci, aniž věděl proč. Je propuštěný, má pětidenní lhůtu, aby odhalil totožnost a motiv svého věznitele.

Oldboy je v mnoha ohledech extrémní film – třeba co do míry násilí. Natočený je s efektní brilancí (pověstná je třeba v jednom záběru natočená scéna, v níž hrdina rozmlátí kladivem