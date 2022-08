Seriál Přepište dějiny: Náš pohled na dějiny bývá soustředěn na konkrétní historická data, bitvy, smlouvy, vzniky a zániky států. Těžko se nám pak chápou souvislosti či kontext, nehledě na dlouhodobé důsledky. Silným identifikačním fenoménem jsou pro dějiny také osobnosti. Mají své místo v učebnicích dějepisu, názvech ulic a náměstí, jako sochy a ve jménech různých institucí. Zkušenost s diktaturami 20. století nám ale ukázala, jak účelové a zároveň ošidné je koncentrovat se na konjunkturu dané doby. Jednou je na pořadu dedikování prvorepublikové, o pár let protektorátní a nakonec komunistické. A to zase za čtyřicet let zmizí.

Fenomén zasloužilých rodáků je poněkud zrádný. Dá se to ukázat na mnoha místech, třeba na Třebíči

Krásným příkladem, jak je společenská historická paměť zrádná, jsou vždy konkrétní regionální dějiny, ve kterých se ovšem dost zřetelně odrážejí velké historické zlomy. Použijme tedy jako příklad práce s osobnostmi v dějinách město Třebíč na Vysočině a zkusme malou sondu mezi jeho rodáky, případně osobnosti spojené s místem a jeho dějinami.

Na první pohled se to možná nezdá, ale najdeme zde snad všechny paměťové kotrmelce (nejen) 20. století. Můžeme přitom postupovat od rakousko-uherského mocnářství přes první republiku, protektorát, vysídlení Němců až ke komunistické nadvládě a situaci po roce 1989.

Každý historický zlom zde má svého reprezentanta, navíc vždy více či méně výrazně promlouvajícího do tzv. velkých dějin. Jsou to tak dějiny nejen osobností, rodáků a individualit, ale jsou to především dějiny ztráty paměti, její transformace, obsahové proměny a zase návratu kamsi do dávno zapomenutých počátků.

Kde jsi, Albíne?!

Představte si třeba osud člověka, který pochází z ne zcela majetné třebíčské rodiny. Vypracoval se vlastní pílí a inteligencí, stal se právníkem s velkým zájmem o hospodářství. Dal se také na politiku. Ve svém oboru to dotáhl na profesora. Dvakrát zasedl dokonce jako ministr ve vládě, což se téměř nikomu z jeho současníků nepodařilo. Stál při založení zemské banky, akademie věd a umění, v rodném městě založil obchodní akademii. Vypracoval osnovy obchodního školství platné následně snad půlstoletí.

Jeho pohřeb se stal velkou manifestací a spočinul v národně nejposvátnějším místě na Vyšehradě. A stejně tak si představte, že na něj následně česká společnost zapomněla a dnes je jen ozvěnou jakéhosi dávného věku nebo tématem odborných seminářů.

Tento osud má jméno Albín Bráf. Shodou okolností to byl také mimo jiné zeť Františka Ladislava Riegera, logicky tedy představitel tzv. staročechů. V rakouské vládě byl ministrem orby, tedy zemědělství. Jednou rezignoval, aby vyjádřil svůj nesouhlas s národnostní politikou, podruhé byl do vlády doslova přemlouván. A dnes prostě nic. Paměťové prázdno.

Albín Bráf zemřel v roce 1912. A třebaže má svůj hrob na mytickém Vyšehradě, jeho jméno následně v paměti české společnosti nežilo. Byl v rámci „starého režimu“ úspěšným mužem a kariérní vrchol ministra zažil ve „špatné vládě“, tedy za monarchistického Rakouska. O tom, kdy a jak k vytěsňování Albína Bráfa z veřejné paměti došlo, výmluvně vypovídá osud „jeho“ ulice v pražské Bubenči. Bráfovou byla od roku 1911 do roku 1947, pak byla po tři roky Eisenhowerova a od roku 1950 Československé armády.

Dopadne to dobře, vede nás Žižka!

V třebíčském muzeu je jeden pro někoho možná překvapivý exponát. Je jím krásná samurajská zbroj doprovázená textem o osudech zdejšího rodáka generála Jana Syrového. To, co se zdá jako prapodivná shoda okolností, má své historické důvody. Jan Syrový patřil totiž k těm československým legionářům, kteří se vraceli domů východní cestou a zavítali na ní také do Japonska. Odtud si přivezl právě tento historický artefakt, který následně věnoval zdejšímu muzeu. „Samurajský“ osud je pak takovou smutnou metaforou života tohoto vojáka.

Z války si odnesl viditelné zranění a pásku přes oko. Měl za sebou bohatou legionářskou historii a následně také skvělou kariéru vojáka první republiky. V krizi kolem Mnichova v roce 1938 se pak stal symbolem „odvážného“ řešení, když byl postaven do čela vlády. A jelikož máme rádi historická srovnání, okamžitě padaly teze o tom, že to dobře dopadne, vede nás jednooký vojevůdce, jako byl Jan Žižka… Dobře to nedopadlo a z obdivovaného generála se brzy měl stát symbol ponížení a poté i terč nahromaděné frustrace.

Po válce byl postaven před soud, vyčítali mu absurdní provinění. Na jedno stačil prchavý okamžik na Pražském hradě 16. března 1939, kdy vznikla nacisty pečlivě aranžovaná fotografie, kterak si podává ruku s Adolfem Hitlerem. Druhé pak tvrdilo, že velkou vinou Syrového je rozkaz k tomu, že se armáda nemá březnové okupaci bránit. Kdo jen trochu znal realitu mezi Mnichovem a březnem 1939, nemohl nikdy brát toto obvinění vážně.

I přesto byl generál odsouzen ke dvaceti letům a dlouhých čtrnáct let si také odseděl, aby se po propuštění ocitl na sociálním okraji. Jak jednoduše se nám z hrdinů stanou padouši, zvláště když do nich promítáme naše vlastní svědomí. Generál Syrový naštěstí není na rozdíl od Albína Bráfa zapomenut a i zásluhou rodiny dochází v roce 2022 k jeho soudní rehabilitaci.

Slez z toho chodníku, Germáne!

Skutečné veletoče paměti můžeme tradičně demonstrovat na příkladech šlechtických rodin a rodů. Především je to dáno tím, že samy mapovaly svou historii, takže jejich osudy můžeme nahlédnout i několik století zpět. A samozřejmě různí členové se během věků chovali různě, žili v různých dobách a také je obklopovala proměňující se společnost.

A tak když se dnes řekne základním školstvím poučenému člověku jméno Valdštejn, nejspíš si vybaví ještě tak generála z časů třicetileté války propíchnutého v Chebu. Dějiny rodu ale začínají ve dvanáctém století a dvacátého se u nás dožily dvě jeho větvě – duchcovská, která ale vymřela, a mnichovohradišťská, která má dvě další větve – Mnichovo Hradiště a právě Třebíč.

Takže žádná „zrádná pobělohorská šlechta“, ale domácí, jenže v 19. a 20. století už ne nacionálně český, nýbrž rakouský rod, hlásající věrnost panovnickému domu. Jak po letech řekla Anna Maria Waldstein-Wartenbergová: „Rakousko bylo naší otčinou, zemí našeho otce, ale Československo skutečnou vlastí, tam byl náš domov. Cítili jsme, že tam patříme, i když jsme měli jinou státní příslušnost.“

Pokud to nevadilo ještě za republiky, po válce vadit začalo. A to přesto, že rodina za protektorátu aktivně nekolaborovala a i nacistická správa ji považovala za pro sebe nespolehlivou.

Valdštejnové coby Rakušani přesto po květnu 1945 museli v Třebíči nosit na rukávu pásku s nápisem R a stejně jako Němci nesměli chodit po chodníku, ale po silnici. Anna Maria Waldstein-Wartenbergová, která konec války v Třebíči prožila jako dospívající dívka, ve svých po letech vydaných denících zachytila temnou atmosféru přelomu epoch se všemi nájezdy rudoarmějců i místních (hlavně na zásoby v rodinných spížích), znásilněními, vydíráním, krádežemi. A k tomu i přerody místních kolaborantů v poválečné odbojáře, dokonce i partyzány apod.

Není to radostné čtení. Ale je v mnohém výmluvné. Na jedné straně pocit křivdy za nespáchané viny, na druhé líčení mnoha místních, kteří se po válce chopili příležitosti – třeba i osobní pomstě nebo prospěchu. A po roce 1989 se vše završilo tím, že rodina původně tak česká jako Valdštejnové na restituci svého třebíčského panství samozřejmě nedosáhla. Byli přece… Rakušané.

Kde jsi, Gustave?!

Dalším ukázkovým osudem hvězdné kariéry, jenž se odrážel i ve veřejném prostoru a vzápětí se stal osudem dokonale zapomenutým, může být osud hvězdy komunistické politiky Gustava Klimenta. Záměrně nyní dáváme stranou jiného třebíčského rodáka Bohumíra Šmerala, jehož kariéra by vydala za samostatný článek. Snad by se u tohoto zakladatele KSČ dal použít i trochu odlehčený vtip na téma, že třebíčským rodákům je souzen Dálný východ, protože pokud se Jan Syrový dostal až do Japonska, Šmeral zase z pověření Kominterny budoval komunistickou stranu v Mongolsku. Ale zpět ke Klimentovi.

Ten si prožil dramatické okamžiky již během první světové války, kdy se ocitl na opačném vojenském pólu než Syrový – namísto legií v Rudé armádě. Když se vrátil, založil v Třebíči místní sdružení komunistické strany a vzhledem k nesmírně silnému levicovému charakteru tohoto regionu se dokonce v roce 1925 nakrátko stal prvním komunistickým starostou města. Mířil však do vyšších pater, v roce 1929 získal poslanecký mandát a v parlamentu vydržel až do konce první republiky. Spřátelil se s Antonínem Zápotockým a společně s ním se pokusil opustit protektorát. Byli však již v roce 1939 zatčeni a uvězněni.

A zde je místo pro jednu historickou zajímavost, kterou v ruských archivech objevil historik Jan Chadima. Existuje totiž dokument ze srpna (!) 1939, ve kterém bulharský komunistický předák Georgi Dimitrov píše Stalinovi o zatčení československých soudruhů, včetně Klimenta. Dále mu sděluje, že německé orgány vyslovily ochotu propustit je, pokud by zatčení dostali občanství SSSR… Občanství ale neobdrželi a putovali do koncentračních táborů.

Gustav Kliment válku přežil a po roce 1948 se objevil v ministerských pozicích, respektive nahradil právě Zápotockého v čele odborového hnutí. V roce 1953 zemřel na dlouhodobé zdravotní problémy způsobené válečným vězněním. Jeho jméno pak nesly i třebíčské obuvnické závody. Jenomže tato kariéra či sláva nepřežila komunistický režim a dnes je paměťová stopa po tomto muži stejně vychladlá jako osudy Albína Bráfa. Oba přitom byli ve své době klíčovými hybateli dějin země, rozhodně po hospodářské stránce.

Na břehu řeky Svratky ční Znamení moci

Třebíčské osudy nemusí patřit nutně jen místním rodákům. Nesmírně zajímavá koncentrace osobností se například objevila ve škamnách místního gymnázia, k maturitě zde v prvních dekádách 20. století předstupovaly takové osobnosti jako básníci Vítězslav Nezval nebo Jan Zahradníček, případně literární kritici a editoři Bedřich Václavek nebo Bedřich Fučík. Portréty maturujících mladíků se posunou do desetiletí zralosti a také do desetiletí různých, až protichůdných osudů.

Bedřich Václavek zemřel jako marxistický kritik v Osvětimi. Vítězslav Nezval se po roce 1945, respektive 1948 stal kulturním prominentem komunistického režimu. A jakkoliv máme doklady o jeho snaze pomáhat básnickým souputníkům, jejich životní příběhy se prostě rozešly. A tak zatímco se Nezval vyhřívá na výsluní režimu, jsou Jan Zahradníček a Bedřich Fučík uvrženi do komunistických žalářů.

Zahradníčkovu tělesnou konstituci pak kruté věznění fyzicky zničí a po předčasném propuštění po devíti letech věznění v říjnu 1960 umírá. Kvalita jeho díla je však nesporná a taková, že po pádu komunistického režimu se tento zapomenutý básník naopak dostává do centra pozornosti. Nehledě na to, že jeho básnické dílo Znamení moci je mimo jiné inspirováno takzvaným číhošťským případem a osudem pátera Josefa Toufara, jehož příběh je dalším po roce 1989 oživlým osudem z Vysočiny…

Osobnost, paměť a zapomnění…

Fenomén rodáků, ať už vyloženě lokálních, nebo celospolečenských, má oproti dějinám podávaným jako soubor dat a událostí jednu výhodu. Umožňuje minimálně části zájemců o dějiny nahlédnout minulost v nějakém kontextu, emoci, prožitku, výkladu. Na druhou stranu jej však nelze přeceňovat a omezovat výklad minulosti právě jen na osobní prožitky z velkých i lokálních dějin. Naše vztahování se k významným místním osobnostem má ale jeden zásadní aspekt, jímž je zapomínání a vytěsňování. To, jaké osobnosti a jaké osudy ve veřejném prostoru i sdílené paměti v tu kterou dobu zdůrazňujeme a jaké naopak upozadíme, vypovídá spíše o nás a našem poměru k minulosti než o oněch osobnostech samotných.

Dokonalým příkladem, jak je společná historická paměť zrádná, jsou dějiny konkrétních měst a s nimi spojené osobnosti.

Monarchie, první republika, protektorát, komunismus… Oslavování a následné upadnutí do zapomnění.

To, jaké osobnosti a jaké osudy ve veřejném prostoru i sdílené paměti v tu kterou dobu akcentujeme a jaké naopak upozadíme, vypovídá spíše o nás a našem poměru k minulosti než o oněch osobnostech samotných.

