Pointa N: Razie u Trumpa v Palm Beach a kolik dnů vydrží Česko bez Družby

Ukrajina kvůli neuhrazeným poplatkům zastavila větev ropovodu Družba, která vede na Slovensko, do Maďarska i do Česka. Podle správce tuzemských ropovodů se dodávky obnoví v řádu dnů, aktivovat hmotné rezervy se český stát nechystá. Mezitím si na druhé straně oceánu Donald Trump připsal další prvenství. Jako zatím jedinému americkému exprezidentovi mu FBI prohledávala sídlo v Palm Beach.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Barbora Loudová.

Žádná družba

Energetická krize se odráží nejen na cenách, ale také jistotách. Nejdříve se Evropa na pár dní ocitla bez ruského plynu, teď zase několik zemí včetně Česka skončilo bez dodávek ruské ropy. Ukrajina podle ruské státní společnosti Transněfť kvůli tranzitním poplatkům neuhrazeným právě ze strany Ruska přerušila export ropy jižní větví ropovodu Družba. Právě ta vede na Slovensko, do Maďarska a Česka.

Česko je na dodávkách ruské ropy směrem z Družby závislé zhruba z 50 procent, další polovina proudí přes Transalpský ropovod z italského Terstu.

„Obnovu dodávek vidím v horizontu dnů. Věřím, že nebude nutné aktivovat státní hmotné rezervy,“ řekl Deníku N ředitel státního podniku Mero, který v tuzemsku spravuje ropovody.

Ministr Jozef Síkela (za STAN) k tomu napsal, že operativní zásoby u společnosti Mero umožní Česku pokrýt výpadek dodávek minimálně do druhé poloviny srpna. „Disponujeme také strategickými zásobami, které nám vystačí téměř na 90 dnů,“ prohlásil s tím, že ty se ale zatím Česko nechystá aktivovat.

Až další dny podle Síkely ukážou, jestli jde ze strany Ruska o další eskalaci energetické války, nebo o technický problém v platbách. Doufejme, že podobně jako u Gazpromu a plánované odstávky klíčového plynovodu Nord Stream 1 půjde jen o chvilkový výpadek.

Nicméně i v tomto případě se nabízí otázka, proč se Česko závislosti na ruské ropě nezbavilo již dávno. Takový návrh, jak ve svém nedávném textu popisuje kolega Jan Úšela, byl na stole, nakonec ale neprošel. Za nezdarem byla i výměna vedení společnosti Mero. Tu provedl někdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO), pod nějž podnik spadal. Ten, který vládu nyní nejhlasitěji viní z energetické závislosti na Rusku a drahých cen energií.

Agenti v Trumpově golfovém klubu

Začíná to jako americká kriminálka. Agenti federálního úřadu FBI prohledávají golfový klub, pátrají v luxusní rezidenci mezi palmami. Informace o zásahu se nejprve šíří mezi novináři, ministerstvo spravedlnosti, do jehož gesce vyšetřování spadá, o události mlčí. Policisté pak z budovy na Floridě odcházejí s několika krabicemi, v tomto případě zřejmě ne od vína, jak by tomu možná bylo v české verzi.

Konkrétně agenti zasahovali v soukromé rezidenci Mar-a-Lago v Palm Beach, která patří bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ministerstvo spravedlnosti ani FBI věc nekomentovaly, ale domovní prohlídka podle zdrojů deníku New York Times souvisí s vyšetřováním odcizení tajných materiálů. Exprezident si s sebou při odchodu z Bílého domu zřejmě odnesl i patnáct krabic dokumentů.

Pokud by se tyto informace potvrdily, jednalo by se podle agentury AP o „dramatický posun“ ve vyšetřování politika. Za špatné zacházení s tajnými informacemi hrozí až pět let vězení. Vedle toho je