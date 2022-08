Rusové tráví letní dovolené v Evropě. Některé země EU volají po unijním zákazu vydávání víz

Několik zemí Evropské unie výrazně omezilo vydávání turistických víz občanům Ruské federace (a Běloruska). Mnoho jiných je naopak nijak neomezuje. Navíc se ruští zájemci o letní dovolenou v Evropě mohou do schengenského prostoru dostat například přes Finsko, které s Ruskem sdílí přes tisíc kilometrů dlouhou hranici. Z Finska mohou téměř bez omezení pokračovat do celého Schengenu. A počet Rusů v Evropě v současnosti narůstá. Finsko čelí kritice a zvažuje úplné zrušení vydávání víz. Některé členské země dokonce volají po celounijních krocích. Je to reálné?