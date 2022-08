Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

FBI prohledávala Trumpovo floridské sídlo. „Vloupali se mi i do trezoru,“ láteřil exprezident

Donald Trump si na svůj účet může připsat další prvenství v historii své země. Ještě nikdy federální agenti FBI neprohledávali domov bývalého amerického prezidenta.

Vyšetřovatelé vstoupili do floridského sídla Mar-a-Lago ve městě Palm Beach ve včerejších časných hodinách a zamířili do oblasti klubu, kde se nacházejí Trumpovy kanceláře a soukromé prostory. Exprezident u zásahu nebyl, protože léto většinou tráví v New Yorku.

Ačkoliv se informace o zásahu v Trumpově rezidenci včera večer začala šířit mezi americkými novináři, ministerstvo spravedlnosti, do jehož gesce vyšetřování spadá, o události mlčelo. O zásahu podle slov mluvčí nevěděl ani Bílý dům.

Byl to až