Zadlužující se státy: Kolik (si) ještě můžeme půjčovat, než past sklapne, a kdo to nakonec všechno zaplatí?

Dluhy států rostou čím dál rychlejším tempem. Na vině není jen covidová pandemie a ruská válka proti Ukrajině, ale také špatné hospodářské politiky zemí a nespravedlnost globálního obchodu. Naposledy se letos na začátku léta ekonomicky zhroutila Šrí Lanka. To ale rozhodně není poslední příběh krize. Co bude dál? Kdo a jak zvládne oddlužovat další a další země, kdo to všechno zaplatí a z čeho, když růst znamená další zátěž pro životní prostředí? Ptali jsme se docenta Tomáše Imricha Profanta z Ústavu mezinárodních vztahů a z Ekonomické univerzity v Bratislavě.