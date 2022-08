Esej Petra Pitharta: Dvanáct velmi osobních poučení ze setkání s Ruskem

11. května 1945

Jak mě to máma učila: Omotáš hlavičku sirky vatou a rejdíš s ní v uchu tak dlouho, až je vata čistá, vatičky ale musíš vyměňovat…

Poprvé jsem se dotkl Ruska, když jsem se dotýkal ucha budoucího generála tankových vojsk, tehdy dvacátníka Míši. Byly mně čtyři a půl. Čistil jsem uši veliteli té slavné tankové jednotky Rudé armády, součásti 4. gardové tankové armády generálplukovníka Leljušenka, která serpentinou Chotkovy ulice vjela 9. května ráno jako první dolů do centrální Prahy. Nechala tam jednoho mrtvého kamaráda – má tam ve skále desku, ničenou a zase opravovanou…

Tanková jednotka seržanta Michaila Korotějeva se do Prahy vřítila od severu, ale běda, do Prahy od Němců už vyprázdněné – pražským povstáním, vyjednáváním s generálem Wehrmachtu Rudolfem Toussaintem (signatářem oboustranné dohody s Českou národní radou o okamžitém stažení německých branných sil) a také bojovým nasazením vlasovců. I tak na osm set vojáků Rudé armády tehdy v Praze ještě padne.

Pak se těch patnáct dvacet tanků odebralo po dlouhé válce nechat vychladnout motory a odpočívat do Malých Kyšic u Unhoště. Rozestavily se do kruhu na jižní straně obce, na louce u lesa. Kousek od stavení, do kterého jsme se já, dvouletá ségra Alenka a máma uchýlili z Kladna, kde jsme neměli co jíst. A navíc se čekalo v posledních měsících války bombardování: Na Kladně byly namísto Poldiny huti Reichswerke Hermann Göring, které „až do hořkého konce“ vyráběly zbrojní ocel. Tedy naši lidé vyráběli. Táta byl už přes půl roku nejdřív v Terezíně a pak v Dachau.

Ve stavení v Kyšicích bydleli Štětkovi, hodní lidé, kteří nám nabídli střechu nad hlavou i s postýlkou pro dvouletou Alenku, a také nám dávali najíst.

Byli jsme první dům u louky svažující se k lesu, takže tanky přijely rovnou za naše humna. Jejich velitel a jeho pobočník vešli do prvního domu zkraje, k nám, tedy ke Štětkům. Máma byla myslím nadšená, paní Štětková už méně. Spíš nadávala, jako že tihle Rusáci všude nadělají svinčík.

Ale ještě dřív, už sedmého května, vlastně o dva dny dříve, přišli ti vlasovci. Dva obři, zdálo se mi. To mně řekli dospělí až potom, že jsou to oni. Také až potom, o dost později, jsem se dozvěděl, že to oni se důležitým, i když asi bezděčným zásahem podíleli na osvobozování Prahy.

U Štětků tehdy vešli rovnou do kuchyně, že chtějí jenom napít. Cítil jsem, že se jich všichni bojí. A že asi i oni se bojí. Sedli si, s kvéry na klíně. Bylo hrozivé