Kdyby se Rusko rozpadlo… Tak na to raději zapomeňme

Nejpozději od anexe Krymu, kdy Rusko z našeho pohledu přestalo být strategickým spojencem a stalo se strategickým problémem, soustavně přibývá názorů, že by nám bylo lépe, kdyby Rusko nebylo. Druhý vpád na Ukrajinu pak všechny takové hlasy výrazně zesílil. Koncem července se v Praze k jednání sešli představitelé Fóra svobodných národů Ruska, kteří rokovali o jeho budoucnosti. Většina se vyjadřovala ve prospěch rozpadu současné Ruské federace, která by měla projít „dekolonizací a následnou rekonstrukcí“.

Pokusme se proto si rozpad Ruska představit. Dříve než se do toho pustíme, je třeba zdůraznit jeden fakt. Putin se stylizuje do role vládce navracejícího údajná historická ruská území zpět do vlasti (Krym), respektive navracejícího svobodu utiskovaným Rusům (Abcházie či Jižní Osetie).

Zatím není jasné, pro který z výše uvedených scénářů se rozhodne v případě separatistických republik na Donbase. Tyto „přírůstky“ by