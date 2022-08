Pan Prd vrhl světlo na trápení jihokorejských dětí. Ministryně školství končí

Vrchní velitel Dětské osvobozenecké armády pan Pang, česky pan Prd (ano, tak se ten mladík skutečně jmenuje – občanský průkaz, který obdržel po své oficiální žádosti o úřední změnu jména, budiž důkazem), mávne rukou nad varovnými slovy své obhájkyně, která ho nabádá, aby mlčel, a zčerstva vyskočí z lavice obžalovaných.

Sedí na ní kvůli tomu, že unesl autobus se dvanácti malými školáky. Děti měly namířeno do třídy, za mnohahodinovým a vyčerpávajícím biflováním; on je místo toho zavezl do horské přírody, kde si všichni hodiny hráli na babu a cukr, kávu, limonádu (čaj, rum, bum!), sbírali žaludy a chechtali se ve spadaném listí, záda k zemi a oči obrácené k nikým nespoutané obloze. Do letících mraků a smíchu má škola vstup zakázán. Zůstala někde daleko i se všemi svými příkazy a útrapami. Stejně jako těžké břímě rodičovských očekávání. V tom smíchu se všechny strasti rozplývají: vítězství nad „prohnanými požadavky škol, akademií a rodičů“ je vybojováno.

Pojďme si hrááááááát!

Ani teď jako obžalovaný v soudní síni pan Prd – děti se tomu legračnímu jménu smály až se za břicho popadaly – svého činu nelituje. Je přece „vrchním velitelem Dětské osvobozenecké armády“, která si ve jménu svobody školou spoutaných a vyčerpaných dětí hraje. Její vojáci „si hrají, hrají a ještě víc si hrají. Hrají si tak moc, že jim ze vší té zábavy úpí útroby. Hrají si tak moc, že je zázrak, že z toho všeho hraní ještě neumřeli!“

Pan Prd se otočí na své malé vojáky (z pohledu rodičů jako žalující strany na své oběti) a jeho ukazovák vystřelí do vzduchu: „Dětská osvobozenecká armáda hlásá zaprvé: Děti si teď hned musejí hrát! Zadruhé: Děti teď hned musejí být zdravé! Zatřetí: Děti