Agrese odpůrců nahání strach. Policie nám v Krumlově řekla, že jsme přišli provokovat, tvrdí šéfka Babišovy kampaně

Posledních sedm let je Tünde Bartha nejbližší spolupracovnicí Andreje Babiše. Stála mu po boku coby šéfka Strakovy akademie, nyní pro něj organizuje cesty karavanem po Česku. V rozhovoru s Deníkem N popisuje, jak situace na setkáních eskaluje a jak se odehrál incident se školákem, který ANO sebral reproduktor a pak jej zaklekli tři policisté v civilu. „V tu chvíli jsem nevěděla, že jednám s někým, kdo trpí autismem. Takže mě to mrzí o to víc,“ říká k incidentu Bartha. Tvrdí také, že i hnutí má negativní zkušenost s chováním některých policistů, a zmiňuje setkání v Českém Krumlově, kde podle ní policie odmítla řešit vyhrocenou situaci.

Máte před sebou ještě téměř deset mítinků. Budete v nich pokračovat i po tom, co se nyní na setkáních dělo?

Když s mítinky přestaneme, naši odpůrci získají to, co chtějí – vyvolat v nás strach a zastavit nás. A potom se sama sebe ptám, jak se naše společnost dostala k tomu, že už se nelze normálně shromažďovat, ačkoliv právo shromažďovací je jedním ze základních demokratických principů? Vnímám ho jako vzácnost, kterou jsme si vybojovali a o kterou nesmíme přijít.

Takže mítinky proběhnou tak, jak jste si naplánovali?

Já jsem přesvědčená, že mítinky pojedeme do konce léta dál, i když je to pro Andreje Babiše i celý náš tým občas dost náročné. Agrese a vulgarita odpůrců na některých zastávkách až nahání strach. Házeli na nás toastový chléb, vajíčka a mám samozřejmě někdy obavu, aby nepřišlo něco horšího. Ale zpátky k vaší otázce, musíme to dotáhnout, ty cesty jsou již avizované, takže kdybychom to nedojeli, zklamali bychom podporovatele.

Ale dovolte mi dodat jednu zásadní věc. Hrozně mě mrzí, když zpětně zjišťujeme, že naši nejhlasitější a nejagresivnější odpůrci jsou v mnoha případech komunální politici. Členové nějaké ze stran vládní koalice. Pětikoalice přitom před volbami slibovala změnu a komunikaci, která národ spojí.

Zmiňujete, že pětikoalice podle vás nenastartovala změnu komunikace, na druhou stranu Andrej Babiš otevřeně jejím voličům říká, že to jsou fašisté a nacisté. Nevyvolává tu agresi a eskalaci na setkáních i on svou rétorikou?

Odmítám, že by něco vyvolával. Máme za sebou 160 zastávek, cesty osobně organizuju a v 90 procentech jsem u toho s ním byla. Bavíme se jen o posledním dni, konkrétně o zastávce v Táboře, kde jsme vystoupili do totální vřavy, nepřátelského a agresivního prostředí, v němž nebylo slyšet vlastního slova. Andrej Babiš si ten den ráno