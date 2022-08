Politika teploměru přichází. Ve skutečnosti ale nikdy neodešla

Glosa Evy Mošpanové: Letošní rok je první ukázkou toho, jak moc bude politiku do příštích let a dekád udávat rtuť na teploměru. Zároveň ukazuje, že přípravu na to jsme krutě podcenili. Z historie přitom víme, že ignorování zdánlivě tak banální věci, jako je počasí, se politikům nevyplácí.