Částečný součet nabízí pohledy do tří různých hlubin: propast, vesmír, bioetika

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet si všímá nových měření v Hranické propasti, dalších snímků z Webbova teleskopu a vytváření myších embryí bez rodičovských pohlavních buněk.