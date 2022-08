Bez identity, ztotožněn jen částečně. Co jsem zažil, když jsem přišel o všechny doklady

Před pár dny mi ukradli peněženku. Byla to moje vina, prakticky jsem mu ji nabídl – ještě jsem si říkal, co je to za divnýho váguse a proč se v plném autobuse sám roztahuje na zadním trojsedadle.

Kabelku zpravidla nenosím, takže veškerou svou identitu včetně občanky, řidičáku, techničáku, zdravotního pojištění, samozřejmě platebních karet a všech těch „životně důležitých“ dokladů mám vždy u sebe v peněžence komplet.

„Ztrátu“ jsem odhalil za několik hodin, když jsem se náhodou podíval do internetového bankovnictví a zjistil, že zrovna vesele nakupuji, používaje svou platební kartu. Okamžitá blokace zastavila výdaje na necelých