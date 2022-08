Bistro N: Jak vaří mileniálové. Souboj vánoček, z nichž jedna vás srazí na kolena

Možná vás zklamu, že se s vámi nepodělím o rodinný recept, který se už několik generací předával z matky na dceru, ale pravda je taková, že většinu jídel najdu na internetu a vařím podle instrukcí napsaných tam.

Je to pro mě praktičtější a přehlednější. Můžu hledat podle dostupných surovin, kontrolovat hodnocení, komentáře, prohlížet fotky a někdy přípravu zhlédnout i na videu. Klasický popis přípravy mojí babičky byl, že toho tam dá „tak akorát“, peče to tak dlouho, „dokud to není upečené“, a okoření to „jako vždycky“. To už pak není recept, ale detektivka. A přestože