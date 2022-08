Vývoj bojů: Rusové jsou pod tlakem. Už to nejsou oni, kdo vybírá místa hlavních bojů

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 4. srpna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Další poškozená loď. Začínáme aktuální informací z pátečního rána. V Černém moři kousek od základny v Sevastopolu se kouří z další ruské vojenské lodě. Dokazují to fotografie a videa, které se objevily na sociálních sítích. Zda se tak děje v důsledku ukrajinského útoku, nehody, nebo jaký je důvod, zatím není známo.

Spekuluje se, že by mohlo jít o moderní ruskou hlídkovou loď „Vasilij Bykov“, která byla spuštěna na vodu teprve v roce 2017, ale to nebylo potvrzeno. Již koncem července se objevilo video, na kterém tato loď s ohořelým bokem vplouvá do Sevastopolského zálivu.

#Ukraine 🇺🇦: a Russian naval vessel was spotted catching smoke off the coast ot occupied #Sevastopol in #Crimea.

No word yet on whether is was hit by a Ukrainian missile. pic.twitter.com/dviyBxtNGD

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 5, 2022