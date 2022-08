Letecké stávky ve Španělsku i v Portugalsku. Po několik příštích víkendů, ale i celé měsíce

Španělské odbory sdružující palubní personál ve společnosti Ryanair, číslo jedna co do počtu přepravených pasažérů ve Španělsku (i v celé Evropě), zahájily stávku na příštích pět měsíců. Potrvá od 8. srpna až do 7. ledna, vždy čtyři dny v týdnu od pondělí do čtvrtka, údajně kvůli špatným pracovním podmínkám, nízkým platům a nedostatku dialogu s vedením společnosti. To ale není zdaleka vše, co cestující do Španělska a Portugalska čeká.

Zaměstnanci