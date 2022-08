Pointa N: Král amerických konspirátorů zjistí, kolik stojí lež. ČNB s Michlem změnila kurz

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Moláček.

Americký král dezinformátorů v úzkých

Trochu stranou českého mediálního zájmu vrcholí ve Spojených státech soudní proces, který by měl zajímat každého, kdo si láme hlavu, jak se bránit dezinformacím.

To je otázka, na kterou zatím nemáme uspokojivou odpověď, a je pravděpodobné, že ani nikdy mít nebudeme. Že demokracii zkrátka a dobře čeká vleklý, únavný a každodenní boj, který žádná zázračná zbraň nikdy jednoznačně nerozhodne v její prospěch.

To ale neznamená, že by to byl boj marný, nebo že by si demokraté mohli dovolit v něm polevit. Naopak. Musíme bojovat tím, co máme k dispozici, a pokud to nejsou zbraně zázračné, tím spíš se musíme naučit je používat s maximálním efektem.

Zpět do USA. Před soudem v texaském Austinu stojí jeden z nejznámějších amerických konspirátorů Alex Jones, provozovatel dezinformačního impéria InfoWars. Na české pseudonovinářské scéně je těžké najít nějakou analogii. Šíleností šířených konspiračních nesmyslů by odpovídal Aeronet nebo Protiproud, jenže na rozdíl od jejich provozovatelů je Jones celebrita prvního řádu a InfoWars strojem na miliony dolarů, které padají do klína právě jemu. Sice letos nechal své firmy formálně zbankrotovat, ale to je zřejmě strategie související se soudem, který ho naopak miliony dolarů může stát.

Už před několika lety