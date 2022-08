Moskva pohrozila uzavřením přední ruské židovské organizace. To pobouřilo Izrael i mnohé ruské Židy. Ti se obávají, že vlivem války na Ukrajině nebudou moci z Ruska vycestovat nebo že zhoršení vztahů Jeruzaléma a Moskvy prohloubí antisemitismus v zemi. Před zhoršující se situací varuje i bývalý moskevský hlavní rabín, který odešel do exilu.

Další trhlina v izraelsko-ruských vztazích. Ruští Židé se obávají, že nebudou moct emigrovat do Izraele

Kvůli ruské válce proti Ukrajině se z Ruska do Izraele přestěhovalo už přes 16 000 lidí. I s Ukrajinci, kteří se rozhodli emigrovat do stejné destinace, jde o celkem 50 000 Židů. Dalších 34 000 Rusů odjelo do Izraele jako turisté.

Kvůli výhrůžkám Moskvy o uzavření moskevské pobočky Židovské agentury pro Izrael se mnoho ruských Židů obává nejen uzavření hranic, a tedy i ukončení možnosti vycestovat do Izraele. Před zhoršující se situací varuje i bývalý moskevský hlavní rabín. A vlnu znepokojení zpráva vyvolala i v Izraeli.

Proč by bylo uzavření moskevské pobočky této agentury tak znepokojivé?

Je to právě Židovská agentura, která