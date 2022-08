Dvě země světa chystají doživotní zákaz tabáku. Jejich dnešní mládež si už nezakouří

Ministr zdravotnictví Khairy Jamaluddin 27. července představil dolní komoře parlamentu zákon o kontrole kouření a tabáku, který obsahuje ustanovení o zákazu prodeje tabákového zboží lidem narozeným od roku 2007, a to i bez ohledu na fakt, že dosáhnou osmnácti let.

Malajsie se tak připojila k Novému Zélandu, který o den dřív předložil parlamentu podobný zákon. Pokud by tato tabáková „Generational endgame“ (GEG), jak se zákonu přezdívá, vešla v platnost, vznikla by v Malajsii generace, která by měla po zbytek života odepřený přístup k tabáku a cigaretám, a to včetně