Děti jako parťáci, jóga i méně trestů. Jak se změnily skautské tábory od Svojsíkovy premiéry

V ešusu bublá voda, hlouček dětí posedávajících v týpí kolem vařiče zvědavě nakukuje do nádoby. Uvnitř nevzniká guláš, ale přírodní kosmetika – ve vodní lázni se rozpouští kokosový nebo arganový olej, z nějž pak táborníci vyrobí krémy nebo balzámy na rty.

„Budu to používat na beďary,“ směje se jeden ze tří chlapců, kteří se spolu s asi deseti dívkami v horkém červencovém dni programu účastní.

V nedalekém vojenském stanu – hangáru – další skupinka probírá, jak poskytnout první pomoc raněnému. O kus dál v lese drnkají děti na kytaru své první akordy, na mechu u potoka se zase učí improvizovat nebo se dozvídají o cestách za prací do zahraničí.

Skautský tábor střediska v podbrdských lesích v Rožmitále pod Třemšínem se právě přehoupl do druhého týdne. Na první pohled se podobá jiným táborům v Česku, ale v řadě menších či větších detailů se od nich liší – skauti totiž všude mají své místní tradice a specifika.

Všechny však spojují společné kořeny: mají prapůvod v jednom dobrodružném měsíčním pobytu v přírodě, který uspořádal pedagog a zakladatel tuzemského skautingu Antonín Benjamín Svojsík. Bylo to přesně před 110 lety. Středoškolský učitel z žižkovské reálky se tehdy pod vlivem nadšení z návštěvy skautského tábora v Anglii rozhodl přinést tamní zážitky a metody do českého prostředí.

S třináctkou kluků od 11 do 18 let se proto v půli července 1912 vypravil na mýtinu v Orlovských lesích, nedaleko Lipnice nad Sázavou. „Byl to podnik naprosto mimo jakoukoliv tehdejší realitu. Tábořit v přírodě pod stanem vyzkoušelo v Čechách do té doby