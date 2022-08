Uber za pomoci úslužných politiků rozbíjel taxikářské mafie, ale ke kladnému hrdinovi má tak daleko, jak je jen možné

Skandál kolem „Uber files“ ukazuje, že takzvaná sdílená ekonomika nejenže není všelékem, ale že dokonce vede k horším výsledkům pro společnost než to, co jí předcházelo. Mimo jiné proto, že vůbec není sdílená.

Slavnostní oznámení rozšíření společné továrny na výrobu čipů ve francouzském Crolles v polovině července mělo původně být manifestací francouzské schopnosti zabezpečit strategické průmyslové zdroje pro domácí automobilový průmysl. Oznámení investice ve výši téměř sedmi miliard eur, které má kromě rozšíření evropských kapacit výroby mikroprocesorů přinést dalších 4000 pracovních míst, ale mělo stín na kráse.

Pod palbu dotazů se zde dostal francouzský prezident Emmanuel Macron, který se o rozšíření přítomnosti společností ST Microelectronics a GlobalFoundries zasadil. Novináři mu připomněli nedávný skandál, který Macrona propojuje s lobbingem pro přepravní společnost Uber. Na dotaz ohledně tajných schůzek s Uberem v době, kdy byl ministrem hospodářství, odpověděl: „Jsem na to hrdý. Pokud ve Francii vytvořili pracovní místa, jsem na to velmi hrdý. A víte co? Udělal bych to zítra a pozítří znovu.“

Macron, aby situaci zlehčil, zdůraznil, že vlastně stejně postupoval ve věci oslavované dohodou o továrně v Crolles: „Před několika měsíci a důvěrným způsobem – protože musíme chránit tajemství společností – jsem se setkal s šéfem GlobalFoundries, který je zde dnes,“ prohlásil.

Jenže když dva dělají totéž, není to totéž. Mezi zasazením se o přilákání investice ST a tlakem na úpravu poměrů pro Uber je