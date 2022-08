Pointa N: Čínské stíhačky míří na Tchaj-wan. Když je ale nejhůř Čechům, pomůže alkohol a seriál

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Barbora Loudová.

Letadlo s předsedkyní americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou odlétlo z letiště v Tchaj-peji kolem poledne našeho času. Politička Tchaj-wan opustila po méně než 24 hodinách. I to však stačilo k tomu, aby Čína na ostrov uvalila téměř s okamžitou platností ekonomické sankce a předvolala si amerického velvyslance v Pekingu.

K ostrovu se pak během odpoledne přiblížilo i 27 letadel čínské armády. Oznámilo to tamní ministerstvo obrany, které identifikovalo dva typy čínských stíhaček Šen-jang a také stroje Suchoj Su-30.

„Návštěva může kompletně ovlivnit to, co se nadále bude ve světě dít. Možná teď neexistují dva státy – a to říkám s plným vědomím toho, co se děje na Ukrajině –, u kterých by byl potenciál nějakého globálního válečného konfliktu vyšší,“ říká v dnešním vydání Studia N Magdalena Slezáková.

Čína si Tchaj-wan nárokuje jako své výsostné území. Naopak Pelosiová při setkání s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen zdůraznila, že Spojené státy zemi neopustí. „Tchaj-wan je jednou z nejsvobodnějších společností na světě,“ prohlásila. Po odjezdu z ostrova dodala, že Peking nemůže světovým vůdcům bránit v cestách na Tchaj-wan.

„Významnější zprávu než přílet Nancy Pelosiové na Tchaj-wan byste tento týden hledali marně – neexistuje. Krok šéfky dolní komory amerického Kongresu je něčím, čemu analytici přezdívají šedý nosorožec: obří událost neméně obřího dopadu. První dusot slyšíme už teď od zbraní čínské armády i vlády. Jenže nosorožec se teprve dává do pohybu,“ píše Magdalena v článku, který analyzuje celou situaci. Jaký protiúder přijde? Co nosorožcův dusot způsobí?

Tyto otázky zřejmě pálí tisíce dalších lidí. Potvrzují to například data serveru Flightradar24. Let političky na ostrov sledovalo 2,9 milionu uživatelů, což je rekord tohoto webu. Kde jen jsi, okurková sezono? Poněkud chybíš.

