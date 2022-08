Zatímco čeští poslanci navrhují ústavní zákaz sňatků lidí stejného pohlaví, slovinský ústavní soud je minulý měsíc zlegalizoval. Podle rozsudku byl zákon, který manželství umožňoval jen heterosexuálním párům, diskriminační. Podle ústavního právníka Jana Wintra je to ale v Evropě spíše neobvyklé a český Ústavní soud několikrát nepřímo deklaroval, že rozhodnutí je na Parlamentu.

Ústavní soud v nynější sestavě podle právníka stejnopohlavní manželství nezlegalizuje. Slovinský to přitom udělal

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jak se český Ústavní soud staví ke stejnopohlavním manželstvím?

Proč ústavní soudy v zemích EU rozhodují o stejné otázce různě?

Může soudní praxi změnit bezproblémová zkušenost se stejnopohlavním manželstvím ve stále více zemích?

Pokud by Parlament schválil ústavní zakotvení manželství coby svazku muže a ženy, mohl by to někdo napadnout u Ústavního soudu?

Domnívám se, že asi těžko, protože je to změna ústavního pořádku a ta je nenapadnutelná. Tam je jen úzká možnost, kdyby změna ústavy představovala změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu, to ale nebude tenhle případ.

Ústavní soud řešil několik stížností, které souvisely se stejnopohlavními svazky, ale jen nepřímo, například v otázce adopcí. Proč se nevěnoval meritorně otázce, zda je legitimní omezovat manželství zákonem jen na heterosexuální páry?

Nikdo to sice meritorně nenapadl, ale Ústavní soud se k této otázce nepřímo vyjadřoval. Mimo jiné v kauze, kde připustil, že je protiústavní diskriminace, pokud člověk v registrovaném partnerství nemůže adoptovat dítě. V odůvodnění je ale zároveň řečeno, že