Ano, v Česku již měsíc probíhá prezidentská kampaň. I když to tak úplně nevypadá. A svět dnes sledoval let Nancy Pelosiové na Tchaj-wan.

Pointa N: Čechům návštěva Tchaj-wanu naplno ukázala Zemanovo podlézání Číně. Co způsobí let Pelosiové?

Dnešní dění okomentoval Prokop Vodrážka.

Měsíc kampaně

Ačkoli to během poklidného období letních prázdnin nemusí být patrné, již měsíc běží kampaň před prezidentskými volbami. Půl roku před výběrem nástupce Miloše Zemana se ale agitace rozjíždí poměrně pomalu, navíc se stále čeká na další oznámení kandidatury, a to včetně jednoho z hlavních favoritů, předsedy ANO Andreje Babiše.

Ten by začátkem léta podle aktuálního volebního modelu agentury Median získal 25,5 procenta hlasů, do druhého kola by s ním šel Petr Pavel s 21 procenty. Se značným odstupem za nimi by se umístili Josef Středula, Danuše Nerudová (v červnu však zdvojnásobila svoji podporu) a také senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer.

Rozložení sil vypadá zatím poměrně jasně, pro samotné volby bude ale zásadních několik faktorů. Klíčové bude, kdo se jich zúčastní: Pokud si Babiš vyhodnotí, že