Vývoj bojů: Tak se vede válka v 21. století, chválí Ukrajinu západní generál

Rusové přesouvají vojáky a techniku z Donbasu na jih Ukrajiny. Na západním břehu Dněpru mají podle Ukrajinců 22 tisíc vojáků.

Australský generál ve výslužbě píše, že Ukrajinci se stali mistry ve vedení války v 21. století.

Na videu dne je vidět zcela zničená vesnice Berestove.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 1. srpna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Rusko v uplynulých týdnech přesouvá své jednotky na jih Ukrajiny. Připravují se na případnou bitvu o Cherson, která se možná blíží. Tento posun také znamená, že ruské útoky na Donbasu, který byl od jara hlavním dějištěm ruské ofenzivy, budou pravděpodobně dále omezovány.

Rusové výrazně zvýšili své síly v Chersonské oblasti. Jak v pondělí při pravidelném hodnocení situace uvedl poradce ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč, Rusové mají v oblasti tři armády, celkem asi 30 taktických praporů. Na západním břehu Dněpru jich je 22 až 25. Může jít až o 22 tisíc vojáků.

Pro srovnání, před válkou bylo na ukrajinských hranicích asi 120 ruských uskupení.

Ruské síly se v posledních týdnech u Chersonu téměř zdvojnásobily. Za jediný den minulého týdne přejelo přes most u přehrady Nová Kachovka (po vybombardování Antonivského mostu je to jediný most přes Dněpr v oblasti, který je jakž takž funkční) 800 ruských vojenských vozidel.

O vyslání vozidel na jih, případně na Krym, odkud by byla nasazena v Chersonu nebo Záporoží, píší také nezávislí analytici.

Za poslední měsíc nedošlo na Donbasu k žádnému významnému vývoji. Arestovyč uvedl, že zkušení ruští vojáci zde zůstali pouze u Izjumu. Všude jinde jsou podle něj pouze ruští vojáci, kteří slouží první nebo druhý rok.

Podle Arestovyče mají nyní Rusové tři možné plány pro nejbližší budoucnost.