Je čas volit ženu, ale ne za každou cenu, říká přední česká feministka

V rozhovoru se kromě jiného dočtete: Proč se političky bojí označit za feministky

Proč se naopak politici nebojí označit za feministy

Zda je na prezidentském kandidátovi důležitější pohlaví, nebo hodnoty

Proč nemáme více prezidentských kandidátek

Co může každý udělat, aby bylo víc žen v politice

Internetový portál Refresher oslovil české politiky a političky s otázkou, jestli jsou feministé. Většina řekla, že ne, někteří nevěděli, co to je, jiní byli opatrní a jen někteří se k feminismu přihlásili. Proč je rovnost mužů a žen pořád tak obávané označení?

Podle mě to není tématem, ale tím termínem. Řada z politiků či političek, kteří řekli, že nejsou feministé, se jako feministé chovají nebo vyjadřují feministické názory. Vnímám tam spíš obavu z toho pojmenování.

Proč se bojí za feministy označit?

Mají strach z reakce společnosti. Pro část lidí se označení feministka rovná výrazu pro agresivní ženu. Je to sice mylné, ale proto ho část žen odmítá – nechtějí být vnímány jako agresivní ženy. Ostatně, kdo by chtěl.

Ani jediná relevantní ženská kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová se k feminismu nepřihlásila. Přitom zrovna ona by se těžko mohla v životě tak vypracovat, kdyby nebyla feministkou, tedy nevěřila v rovnost žen a mužů a nepovažovala se za stejně schopnou – či dokonce schopnější.

Z hlediska Danuše Nerudové to vnímám možná i jako taktiku, jak si před volbami neznepřátelit skupinu lidí. V jiných případech je to pak nevědomí a neznalost, co feminismus znamená.

Jak byste těmto lidem feminismus vysvětlila?

Vychází ze slova feminin, což znamená ženský. Takže když ženy říkají, že nejsou feministky, ve skutečnosti tím říkají, že