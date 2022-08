Chceme-li si představit, na kom stála normalizace, jedním z nejlepších příkladů je technokrat moci Štrougal

Seriál Přepište dějiny: Není to tak dávno, co virtuálně „otřásal“ naším veřejným prostorem spor o charakter a hodnocení normalizace. Řešila se otázka násilí a proti tomu otázka konformity, či dokonce spokojenosti části obyvatelstva. Ona je to vůbec potíž s takzvanými soudobými dějinami. Jejich skutečně dlouhodobější důsledky se proměňují v čase a ještě stále nejsme schopni je dohlédnout. Jsme tak v jiné situaci než například historik osvícenství či parlamentních proměn poloviny 19. století. A stejně tak, ne-li hůře, jsme na tom při hodnocení tehdejších mocenských elit.