Osudným se mu staly chvíle na balkoně. Kdo byl bin Ládinův nástupce v čele Al-Káidy Zavahrí, jehož zabil americký dron

Střely z bezpilotního letounu Spojených států v neděli zabily lídra militantní islamistické teroristické organizace Al-Káida Ajmana Zavahrího. Stalo se tak během měsíce plánované operace v Kábulu, kde se ukrýval. Informaci potvrdil Joe Biden ve včerejším prohlášení. „Bylo učiněno spravedlnosti a tento teroristický vůdce už není,“ řekl.

Zavahrí, na něhož FBI vypsala odměnu pětadvacet milionů dolarů, se v srpnu loňského roku podle amerických zjištění z afghánské provincie Hílmand přesunul do Kábulu.

Dům v – na kábulské poměry – luxusní rezidenční čtvrti Šerpur, v němž s rodinou pobýval, podle zdrojů AP patřil poradci hlavy Tálibánu Sirádžuddínovi Hakkánímu. Odtud Zavahrí koordinoval složky Al-Káidy po celém světě a podněcoval útoky proti americkým silám. Právě jeho poslední přesun do hlavního města usnadnil Američanům vypátrání jeho pozice.

Ayman al-Zawahri, who took over Al Qaeda after the death of Osama bin Laden, was killed in the U.S. drone strike. Zawahri was the No. 2 in Al Qaeda on Sept. 11, and American officials considered him a central plotter of the attacks.

