Debatu o zavedení poplatku za pobyt v nemocnici rozvířil před několika dny místopředseda správní rady VZP Miroslav Kalousek. Zvýšení spoluúčasti ve zdravotnictví by přitom přivítali i někteří ředitelé nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví se ale chystá zavádět jinou formu spoluúčasti.

„Doma lidé také musí topit.“ Kalousek navrhuje platby za pobyt v nemocnici, podporují to i někteří ředitelé

Bývalý premiér Mirek Topolánek (ODS) a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) zveřejnili minulý týden takzvané Desatero k uzdravení rozpočtu. V jednom z bodů doporučují, aby si zdravotní péči lidé častěji platili ze svého. Navrhují zvýšit spoluúčast ve zdravotnictví, alespoň za jídlo a hotelové služby ve zdravotnických zařízeních.

„Doma lidé také musí jíst a topit, tak by měli zdravotnickým zařízením něco přispět,“ řekl Deníku N Kalousek, který je místopředsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Kolik by si lidé měli za ubytování a stravu v nemocnici připlácet, aby to bylo poznat na státním rozpočtu, ale říci nechce.

„Mám představu, jakou částku bych napálil já, a tudíž i číslo, kolik by takový krok přinesl peněz. Ale konkrétní sumu vám neřeknu, protože k tomu nemám politickou odpovědnost. To musí říct politici, jestli by šlo o