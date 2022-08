Před našimi drony se stejně neschovají, říká mluvčí ukrajinské skupiny Aerorozvidka

K letošním ukrajinským legendám se už stihla zařadit skupina IT odborníků, hackerů a nadšenců do bezpilotního létání, která nese jméno Aerorozvidka. Její drony, které si sama navrhla a vyrábí, levnější a početnější než normální armádní výzbroj, jsou prý postrachem invazních jednotek, protože se před nimi není kam ukrýt. Jak to je doopravdy, co všechno Aerorozvidka dělá, co má za sebou? Využili jsme příležitosti k rozhovoru s jejím příslušníkem.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak se pomocí dronů, čtyřkolek a Starlinku podařilo několika desítkám hazardérů zastavit první útok na Kyjev.

Jak to funguje, když nevládní organizace úzce spolupracuje s armádou.

K čemu jsou dobré sovětské protitankové granáty z padesátých let.

Co mají v počítači ukrajinští důstojníci a jak jim to pomáhá při bojových akcích.

Stejně jako u veškerého zpravodajství o válce na Ukrajině, i zde jsou jen omezené možnosti nezávislého ověření informací. Využili jsme nicméně všechny, které jsme měli.

Mluvčí Aerorozvidky, se kterým jsme hovořili, se jmenuje Mychajlo (dohodli jsme se, že nezveřejníme jeho plné jméno) a má na starosti fundraising, komunikaci s tiskem a se zahraničními partnery. Sešli jsme se během jeho návštěvy Česka. Dříve pracoval v IT byznysu, členem Aerorozvidky je od roku 2020. Sešli jsme se během jeho návštěvy Česka.

Jak to všechno začalo?

V roce 2014 na Ukrajině vznikla neformální komunita dobrovolníků z oblasti digitálních technologií, kteří chtěli pomáhat při obraně své vlasti. Zrodila se v podstatě z ducha Majdanu a byla bezprostřední reakcí na okupaci Krymu a ruskou podporu separatistů v Luhanské a Doněcké oblasti. Zakladatelem jednotky byl Volodymyr Kočetkov-Sukač, původně investiční bankéř, který zahynul v akci roku 2015. Většina těchto dobrovolníků postupně přešla do ukrajinské armády, kde tak vznikla velmi inovativní jednotka zaměřená na moderní technologie. Měla dvě části, jednu zaměřenou na IT a druhou na bezpilotní letadla, tedy drony. IT část jednotky postupně vyvinula systém situační orientace, známý dnes pod názvem Delta.

Jednotka byla tehdejším ministrem obrany rozpuštěna v roce 2019, souviselo to s korupčním skandálem… Víte, to je postsovětské dědictví, které pořád ještě máme, generálové s velkými břichy… A IT část přešla pod Centrum pro inovace a rozvoj obranných technologií, které spadá pod ministerstvo obrany. Skupina věnující se dronům ztratila registraci a oficiální status. Její členové to vyřešili tak, že založili nevládní organizaci, která teď nese jméno Aerorozvidka, což znamená…

Letecký průzkum.

Ano. Když to řeknu obecněji, Aerorozvidka poskytuje ukrajinská armádě robotické technologie – jako nevládní organizace. To je úplně nová forma spolupráce mezi společností a státem. Tým Aerorozvidky začal bojovat s nepřítelem pomocí svých dronů R18 – dnes už na Ukrajině legendárních – hned v první den invaze.

Čím jsou legendární?

Jsou to oktoptéry, vrtulníky s osmi vrtulemi, které si stavíme sami podle vlastního návrhu. Zpočátku jsme