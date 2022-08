Lituju, že jsem prodal obchody v Pařížské. Teď se neživím ničím, říká Ivo Rittig

Na co se v rozhovoru ptáme:

Čím se lobbista nyní živí? A jaký plánuje do budoucna byznys?

Jaké má vazby na politicky vlivné funkcionáře?

Jaká je Rittigova role v organizaci Oktagon?

Jak se seznámil s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou?

Radí stále vlivným lidem? A jaké služby by vlastně nyní mohl nabídnout?

Potkává se Rittig s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým?

V čem vlastně nyní podnikáte?

Teď nepodnikám v ničem, protože na mě byl nesmyslný hon. Je potřeba říci, že jsem jediný, kdo byl třikrát u vrchního soudu a třikrát odešel osvobozený. Různými podvody a takzvanými omyly se mi mnoho lidí snažilo znepříjemnit život. Teď je to už třicet let, co mám čistý trestní rejstřík, nejsem z ničeho obviněný, byl jsem osvobozený. Na rozdíl od ostatních, co měli tu držku otevřenou a řvali v novinách.

Čím se tedy živíte?

Teď se neživím ničím, protože jsem měl vynucenou desetiletou pauzu.

Deset let jste tedy nevydělával žádné peníze?

Ano, deset let jsem nevydělával žádné peníze v České republice.

A v zahraničí?

To je věc, která je jenom mezi nebem, zemí a mnou, protože cokoliv se řekne, se vám nevyplatí. Teď je důležité, že jsem občan České republiky, už nejsem v Monaku. To znamená, že příjmy budu danit v Česku.

Vypověděl jsem smlouvu a už nejsem rezident Monaka, jsem už tedy zpátky v České republice a na konci roku se uvidí, jestli jsem tady něco vydělal. Ale abych byl upřímný, v posledních dvaceti letech jsem vydělal