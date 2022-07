Vidět hořet Říp a zemřít. Požár způsobí v lese fantastickou změnu, říká ekolog

„Z hlediska národního parku a dynamiky jeho ekosystémů se opravdu nemohlo stát nic lepšího. Zní to asi drsně, ale vyjadřuji se jen a pouze k tomu, co se přihodilo v přírodních ekosystémech,“ říká ekolog a biolog Ondřej Sedláček. Patřil k prvním českým expertům, kteří prosazují kontrolované požáry jako součást lesního managementu.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jak se bude proměňovat spálená krajina?

Proč ekologové vítají oheň v lese s nepokrytým nadšením?

Zabránil by požáru předchozí kontrolovaný požár?

Kdy je dobré kontrolovaný požár využít?

Přežila požár zvířata?

Proč by chtěl vidět hořet Říp?

Co by se teď rozhodně nemělo dít?

Proč nemá rád řeči o lese jako „balzámu na duši“?

Co vás napadlo, když jste viděl zprávy o požáru v Národním parku České Švýcarsko?

Tři věci. Zaprvé, že to není překvapivé. Dalo se očekávat, že bude hořet, i když asi ne v takovém rozsahu. Na mapě pravděpodobnosti vzniku ohně svítí České Švýcarsko červeně.

Proč?

Ta krajina je velmi dynamická. Pískovec, strže, bory, které jsou od pradávna udržované právě dynamikou ohně. Už před příchodem člověka tam byl podle paleoekologů oheň velmi často. A je celkem jedno, jestli to zapálí člověk, nebo blesk, i když ten u nás způsobí jen asi dvě procenta požárů. Zbytek člověk nebo „se neví“.

Nedbalost lidí tvrdě odsuzuju

A když „se neví“, byl to člověk…

Většinou ano. Jestli tam někdo odpinknul vajgl nebo si udělal ohýnek, je to nezodpovědné, ale k požáru by jednoho dne došlo tak jako tak. Za rok, za tři roky nebo za patnáct let. Není to omluva, ale fakt.

Podmínky Českého Švýcarska – a samozřejmě v době extrémního sucha a horka, které jsou důsledkem klimatických změn – jsou k tomu velmi náchylné. Ve většině lesů hoří především opadanka a podrost a požár se šíří spodem, nemusí skočit do koruny. V dynamické krajině Českého Švýcarska to skočí do korun raz dva. A požár je pak dynamičtější.

Zadruhé mě nepřekvapilo, že se mluví o katastrofě a apokalypse, i když to z ekologického pohledu v důsledku žádná apokalypsa není a nebude. A nepřekvapily mě ani reakce politiků, starostů, některých médií a mnohých lidí, kteří okamžitě svalují vinu na národní park.

Že nebylo vytěženo suché kůrovcové dřevo? Vím, že se ekologové docela jednoznačně shodují na tom, že ponechané suché stromy nejsou příčinou masivního požáru.

Nemá to vůbec žádnou souvislost. Suché stromy ten požár nezpůsobily ani nerozšířily. Naopak, korunový požár živých jehličnatých lesů bývá dramatičtější. Navíc tento požár nejspíš vznikl právě v místech, kde se zasahovalo, v lese, který byl částečně vytěžený.

Pak se to rozšířil i na bezzásahové zóny.

Ale i kdyby ty bezzásahové zóny byly jen „živé“, při tak masivním požáru v období velkého sucha by shořely.

A zatřetí?

Jako ekolog v tom ohni vidím obrovskou naději. Z hlediska národního parku a dynamiky jeho ekosystémů, které jsou předmětem ochrany, se opravdu nemohlo stát nic lepšího.

Zní to asi drsně, ale