Volební počty: Kde má Babiš strop podpory, kdo chce Středulu a komu fandí mladí voliči

Výzkum Ipsos ukázal, kde mají nyní jednotliví prezidentští kandidáti strop své podpory. Data, která má Deník N exkluzivně k dispozici, prozrazují, u kterých skupin voličů by mohli aspiranti na nejvyšší ústavní post bodovat.

V lednu čeká na prezidentské uchazeče velká výzva: jak přesvědčit o svých kvalitách a užitečnosti zhruba dva a tři čtvrtě milionu lidí. Zhruba tolik hlasů totiž bude při průměrné účasti potřebovat v druhém kole prezidentských voleb nástupce Miloše Zemana.

Rozložení sil podle aktuálně dostupných průzkumů sice k postupu do druhého kola výrazně favorizuje Andreje Babiše a Petra Pavla, kampaň ovšem zatím teprve startuje a do hry ještě vstoupí velká řada neznámých. Podrobná data volebního modelu Ipsos, která má Deník N k dispozici, kromě červencového rozložení sil také ukázala, o které voliče by mohli jednotliví kandidáti bojovat.

Takzvaný volební potenciál totiž kromě voličů, kteří by pro konkrétní uchazeče hlasovali, ukazuje i širší přijatelnost. Sleduje podíl voličů, kteří by volbu toho či onoho zvažovali. Kromě celkového zásahu ve společnosti data z výzkumu také ukazují, jakou maximální podporu by příslušný kandidát mohl získat u jednotlivých stran, věkových skupin či regionálně.

Aktuálně by podle výzkumu zvažovalo aspoň deset procent voličů