Jaký bude svět bez lidí? Plevelem zarostlý pozemek, kde se budou vzájemně lovit jen vrány a krysy, nebo ekologický ráj?

Velké množství titulů, které u nás vycházejí, je věnováno tomu, jaká lidstvo čeká budoucnost. A co udělat pro to, aby existence lidí mohla buďto na naší planetě, nebo někde jinde ve vesmíru pokračovat.

Někteří tvůrci ovšem zachází tak daleko, že naši zemi rovnou zcela vylidňují: ptají se, jak by naše zeměkoule vypadala, pokud by z ní náhle vymizeli všichni příslušníci našeho druhu. To byl případ dokumentárního sci-fi seriálu Život po lidech (2009–2010), ale také cenami ověnčené knihy Svět bez nás, která právě vyšla v druhém českém vydání.

Americký spisovatel a novinář Alan Weisman (1947) v ní u vybraných lokalit z celého světa ukazuje, jaká je jejich dávná biologická historie. A na základě toho popisuje, kam by se mohl ubírat další vývoj, který by v ideálním případě mohl být návratem k původnímu „divokému“ stavu.

Autor přitom naznačuje, že za několik milionů let by se z nějakého savce opět mohl vyvinout podobně inteligentní tvor, živočich „stejně důmyslný, popletený, lyrický a konfliktní“ jako my, který možná v mořské vodě s úžasem objeví