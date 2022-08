Odrazovali nás, ale my to museli zkusit. Je to neuvěřitelná zkušenost, popisuje diplomat vyjednávání o plynové solidaritě

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak může Česko v době nestranného předsednictví prosazovat vlastní agendu.

V čem bylo výjimečné jednání o plynové solidaritě a jak se zapojil přímo ministr Síkela.

Jak vypadají jednání s členskými státy i europarlamentem a jakou roli hraje Česko.

Jak se hodnotí dobré předsednictví.

Co to znamená předsedat Radě EU, co vše je za tím skryto?

Často se zdůrazňuje, že Evropskou unii neřídíme, ale já s tím musím polemizovat. V podstatě ji totiž řídíme, řídíme členské státy, a to tak, že stanovujeme agendu, vytváříme a dáváme na stůl témata i časový rámec, během nějž se o nich mají státy bavit. Dáváme dohromady kompromisy, které mají usnadnit přijetí návrhů, jež jsou buď čerstvě vydávány, jako teď ten k plynové solidaritě, nebo už jsou na stole a chceme je dotáhnout k nějaké dohodě.

Jak to vyjednávání probíhá?

Sedíme v obrovské místnosti, kde jsou okolo stolu velvyslanci všech dvaceti sedmi členských států a zástupci Evropské komise. A u každého legislativního návrhu – v případě mé agendy Výboru stálých zástupců Coreperu I z oblasti životního prostředí, energetiky, dopravy, telekomunikací, vnitřního trhu či například zemědělství – se snažíme dosáhnout mezi členskými státy dohody, která bude akceptovatelná pro většinu z nich. Coreper I totiž funguje na základě kvalifikované většiny členských států (zjednodušeně zhruba dvě třetiny, pozn. red.), ne všichni tedy musí souhlasit, což je stejně v zásadě téměř nemožné, podaří se to jen zřídka. Pokud se povede dostat na palubu všech dvacet sedm států, je to velký úspěch. Je totiž důležité, aby se návrh nerozmělnil do takové podoby, že mu nikdo nebude rozumět.

A o tom, kdy a jak se to bude projednávat a do jaké podoby se to dotáhne, je české předsednictví.

Výjimečná doba si žádá výjimečné věci

Zmínil jste dohodu členských států k plynové solidaritě, kterou se podařilo dojednat za šest dnů, což je mimořádný úspěch, proti navíc hlasoval jediný stát – Maďarsko. Jak takové vyjednávání vypadá? Představuji si to tak, že to připravují čeští experti, přes rameno se jim dívají experti z Rady a Komise a do toho přicházejí třeba Němci či Španělé se svými návrhy.

Tak to opravdu je. Dojednání během šesti dnů je skutečně asi historická věc. Na začátku nás od toho mnozí odrazovali, ať to neděláme, ať se dohodneme jen na